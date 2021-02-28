شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك بمحيط مدارس وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مديرية التعليم ،حملة مكبرة لإزالة التعديات والأكشاك من محيط المدارس تزامنا مع بدء الامتحانات.

شارك في الحملة إدارات: أشغال الطريق بالحي،الإدارة العامة للرصد البيئي؛ التفتيش المالي والإداري للمحافظة، إدارة النظافة وتجميل المدينة ،وإدارة وسط التعليمية.

ومن جانبه قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط بالإسكندرية إن الحملة استهدفت تأمين المنشآت التعليمية؛ والتصدي إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، حول أسوار المدارس.

وأشار رئيس حى وسط إلى أنه تم المرور على مدرستي: محرم بك الثانوية التجارية العسكرية بشارع الرصافة، محرم بك، ومدرسة العروة الوثقى الابتدائية شارع جلال الدسوقي بالحضرة.

وأوضح «يوسف» ان الحملة أسفرت عن إزالة عدد ٢ كشك مخالف، وتوجيه عدد ٣ إنذارات لإزالة عدد ٣ أكشاك مخالفة بمعرفة أصحابها خلال المدة القانونية (اسبوع)، إزالة عدد ٢ تعريشة مخالفة،فضلا عن رفع عدد من الاشغالات المتنوعة.

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك بمحيط مدارس حى وسط الإسكندرية- صور

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك بمحيط مدارس حى وسط الإسكندرية- صور

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك بمحيط مدارس حى وسط الإسكندرية- صور

حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين والأكشاك بمحيط مدارس حى وسط الإسكندرية- صور