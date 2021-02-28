شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: 68 ألف مواطن حجزوا لقاحات كورونا.. والتطعيم خلال 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية ومستشار وزيرة الصحة، أنه بعد 12 ساعة من بعد الإعلان عن موقع تسجيل للحصول على اللقاح تم تسجيل 45 ألف مواطن، وتم الوصول لـ68 ألف الان، وهناك مكاتب بالمستشفيات لتسجيل البيانات، موضحًا أن الغير قادر من التسجيل يتصل بـ15335 ويتم التسجيل بدلًا عنه.

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن أي مواطن يتخطى سنه الـ18 عام يستحق التسجيل في الموقع للحصول على اللقاح، إلا أن الفئات التي تستحق هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن هناك جزء في موقع التسجيل خاص بمتابعة طلب اللقاح وهو للتعرف على موعد ومكان الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن الموقع لم يتأثر بأعداد الدخول عليه والعمل مستمر في التسجيل، مؤكدًا ان من سجل للحصول على اللقاح خلال فترة التجريب غير مطلوب منه التجسيل مرة أخرى، ويتم مراجعة الطلبات خلال الـ72 ساعة، لإطلاعهم بموعد الحصول على اللقاح، وأن المواطن خلال الـ72 ساعة سيتلقى لقاح كورونا بـ40 مركز طبي للتطعيم.