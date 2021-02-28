شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الإنسان الذي يؤمن بفكرة الجماعة والسمع والطاعة لقادتها لا يهمه مصلحة وطنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت دار الإفتاء، إن الإنسان الذي يؤمن بفكرة الوطن بمعناه الشامل يشعر بحب وطنه وبالانتماء إليه والعمل لصالحه وفدائه بالروح والدم والنفس والمال.

وأضافت الدار، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد، أن «الإنسان الذي يؤمن بفكرة الجماعة والولاء لها والسمع والطاعة لقادتها لا يهمه مصلحة وطنه ولا يهتم بما يصلحه ولا يسعى أبدا للمشاركة في نهضة بلاده، وإنما يتركز فكره فقط في السمع والطاعة العمياء لكل ما يأمره به قادة الجماعة ولو كان في غير مصلحة وطنه».

وتابعت: «الانتماء إلى الوطن شرف وإصلاح، والانتماء إلى الجماعة على حساب الوطن يؤدى إلى الإفساد في الأرض».