شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الجامعة في بناء شباب مؤهل لدفع الاقتصاد الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للدكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد.

وشدد المحافظ علي أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة.

واضاف أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير فى تقديم الدعم والمشاركة خلال الاحداث المهمة التى تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة فى التوعية بالمشروعات القومية التى تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالانجازات التى تحققها جامعة بورسعيد فى المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.