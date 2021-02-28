شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشارك في ورشة عمل عن العلاقات الدولية والجامعات الذكية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بورشة عمل بعنوان «العلاقات الدولية والجامعات الذكية»، والتي نظمها مركز العلاقات الدولية بالجامعة، وشارك بها الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ورئيس جامعة المنوفية السابق

وقال رئيس الجامعة، أنه تم خلال الورشة مناقشة متغيرات الثورة الصناعية الرابعة والعلاقات الدولية وعلاقتها بالجامعات الذكية، حيث استهدفت الورشة التعرف على الجامعات الذكية، وكذلك معرفة معوقات إقامة الجامعات الذكية، ودور التعاون الدولي في دعم الجامعات الذكية، بالإضافة إلى أهمية إنشاء جامعات ذكية لتلبية احتياجات سوق العمل مع الأخذ في الإعتبار متطلبات الثورة الصناعية الحديثة، والحاجة إلى تقديم برامج تعليمية متميزة تتناسب مع التطور السريع والهائل في ظل التقدم التكنولوجي الحديث.

وأكد الدكتور محمود عبدالعاطي، مدير مركز العلاقات الدولية، أن الجامعة تحرص على تنمية العلاقات مع الجامعات العربية والدولية عن طريق التسويق للجامعة، وإلقاء الضوء على تميزها، مما يحقق إستراتيجية العلاقات الدولية.