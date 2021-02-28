شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: تطهير لجان الامتحانات وتكثيف النظافة في محيطها لتجنب مخاطر كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لرفع مستوى النظافة بمحيط المدارس ولجان الإمتحانات بنطاق المحافظة والمساهمة في أعمال التطهير والتعقيم ورفع الإشغالات وتحسين حالة الإنارة والمرور بمحيطها، وذلك إلى جانب إنتظام الأعمال اليومية الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين والتحسين الدائم لها وضبط المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وشهدت الوحدات المحلية بالمحافظة حملات نظافة شاملة بمحيط لجان الإمتحانات حيث قامت إدارات النظافة بتلك الوحدات وبالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بتوجيه فرق ومعدات النظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات والتى من المقرر إستمرارها طوال فترة إنعقاد الإمتحانات.

وقام حى الهرم بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بشوارع (فيصل، كعابيش، الطوابق، الشهيد أحمد حمدى بالمنشية ) كما تم الإنتهاء من أعمال تسليك إنسداد بشبكة الصرف الصحى بشارع اللبينى ( فيصل ) وشفط المياه المتراكمة بالشارع، كما يجرى تنفيذ أعمال بناء وتجميل مدخل مدينة المنشية وكفر غطاطى وتنفيذ أعمال تطهير بشبكة الصرف الصحى بشوارع ( محمد نجيب، وشارع الترعة) وإصلاح ماسورة لمياه الشرب بشارع الترابيع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صيانة وتركيب كشافات أعمدة بشوارع ( خريستو، مساكن الضباط، طريق فلفله )، كما تستكمل أعمال تسوية شوارع (طريق فرع 4 من شارع كعبيش لإمتداد نزلة العاصى، شارع الأربعين) تمهيداً لبدء أعمال الرصف.

كما إنتهت أجهزة مركز ومدينة العياط من صيانة وتركيب كشافات الليد بطريق مصر أسيوط الزراعى بنطاق الوحدات المحلية لقرى ( كفر بركات، منشأة أبوالعباس ).

وفى السياق ذاته يجرى إستكمال أعمال الصيانة والإحلال والتجديد لعدد 70 عمود إنارة بنطاق مركز ومدينة الحوامدية، كما نجحت حملة لرصد المخالفات من غلق وتشميع مصنع فيبر جلاس بنطاق قرية الشيخ عتمان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك .

ويستكمل مركز ومدينة البدرشين أعمال التطهير الخاصة بالرشاح بطريق الطرفاية البطئ، كما تستكمل أعمال التطوير والرصف لطرق ( ميت رهينة السياحى، سقارة السياحى ).

وقامت إدارة الإعلانات بحى العجوزة بإزالة إعلان مخالف أمام وزارة الشباب والرياضة لإستغلاله المساحات الإعلانية بدون ترخيص.

وبنطاق حى العمرانية يجرى إستكمال أعمال التوسعة الخاصة بشارع خاتم المرسلين كما تم صب أعمدة السور الخاص بجامع خاتم المرسلين ودفن كابلات الكهرباء ونقل كابينة كهرباء على السور ضمن أعمال تطوير وتوسعة الشارع.

ونجحت أجهزة حى بولاق الدكرور في رفع عدد من السيارات المتهالكة من شوارع ( المشتل، حسن حمدى )، كما تقوم إدارات النظافة والإعلانات بتنظيم حملات مكبرة لتقليم الأشجار وإزالة المصلقات من شوارع الحى.

وفى إطار مجهودات الوقاية وتطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة مرض كورونا قام مركز ومدينة منشأة لقناطر بشن حملة مكبرة لفض سوق أم دينار، كما تم تنفيذ أعمال ردم بركة مياه بطريق بنى سلامة وإستكمال أعمال تبطين ترع ( وردان الكبيرة، كفر حكيم )، ويجرى إستكمال أعمال توصيل خط مياه الشرب القادم من أوسيم إلى خزان مياه المنصورية.