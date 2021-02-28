شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مراقبة أوضاع 26 دولة.. «الطب الوقائي» يكشف سبب حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الوزارة تنظم حملة قومية سنويا للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وتابع خلال مداخلة مع قناة صدى البلد، أن هناك نوعين للتطعيم ضد شلل الأطفال الأول سنوي، والثاني عن طريق الحقن مرة واحدة.

وأوضح أن 26 دولة معظمهم في إفريقيا ونتيجة جائحة كورونا ظهرت عندهم حالات شلل الأطفال، وكان يجب تنظيم حملة تنشيطية لزيادة المناعة .

وأشار أنه لا يوجد تعارض بين التطعيمات الدورية للأطفال، وبين الحملة، ونناشد أولياء الأمور تطعيم أطفالهم حتى لو حصل قبلها بيوم على التطعيمات الدورية.

وكشف الدكتور علاء عيد عن أن 16 مليونًا و700 ألف طفل يتم تطعيمهم، مشيرًا إلى وجود جرعة أخرى بعد شهر.

وأوضح أنه وصل مصر قرابة نصف مليون جرعة من لقاحي أسترازينيكا وسينوفارم، ضد فيروس كورونا، ومتوقع وصول 8.6 مليون جرعة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وختم أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، وسوف يتم البدء في تطعيم كبار السن في 40 مركزًا على مستوى الجمهورية.