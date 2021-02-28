شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب الجامعات فى حضور الامتحانات بنسبة 99 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت امتحانات الجامعات انتظاما فى حضور الطلاب بنسبة 99 %، كما أن كليات كثيرة كانت نسبة التواجد 100 %.

وقال مصدر بوزارة التعليم العالى، إن الوزارة رصدت بعض الحسابات الإلكترونية من خارج مصر واستطاعت الوصول لبعضها تقوم بقيادة حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عقد الامتحانات حتى لا يكتمل العام الدراسي.

وكانت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أعلنت عن حضور مليون ونصف المليون طالب، امتحانات الجامعات فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الكليات.