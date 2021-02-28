شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: لجان إلكترونية من الخارج تهاجم الامتحانات.. ونسبة الحضور 99% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام عبدالغفار وزير التعليم العالي إن انتظام عملية آداء الامتحانات يسير بشكل جيد وأكثر من رائع على مدار يوم أمس واليوم.

وأضاف في مداخلة هاتفية إلى برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»، أن نسبة الانتظام في آداء الامتحانات تتراواح ما بين 98-99% حيث أن عدد الحاضرين هم الأغلبية.

وتابع: «هناك كليات كثيرة نسبة التواجد بها 100% ولدينا إجراءات منضبطة من ناحية الإجراءات الاحترازية والمدرجات المؤهلة ونحو 85% ممن تحدثت معهم مباشرة عبروا عن سعادتهم بعودة الدراسة وعقد الامتحانات لأنهم عاوزين يتعلموا وينتظموا مش عاوزين سنة تضيع عليهم من عمرهم».

ردًا على هجوم البعض عبر منصات التواصل الاجتماعي، قال: «بعض الناس اتعودت على الراحة والاستستهال ولا أريد التعميم دي قلة قليلة تتزعم هذه الفكرة ولكن إحنا كدولة لايمكن أن تناقض مع ما نادي به وأنفقنا المليارات على التطوير من أجل المستقبل ولايمكن أن تقود أقلية على التواصل الاجتماعي أغلبية الطلاب وتدمر مستقبلهم».

وكشف الوزير عن مفاجاة بشأن أن وزارته رصدت بعض الحسابات الإلكترونية من خارج مصر وإستطاعت الوصول لبعضها تقوم بقيادة حملة منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد عقد الامتحانات حتى لا يكتمل العام الدراسي«.