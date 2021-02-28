شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة صباحًا وشديد البرودة ليلًا .. حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الاثنين 1 مارس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، غائم بشكل جزئي على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، ويسود طقس معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية والرياح معتدلة تنشط احيانا على السواحل الغربية ،بينما يسود طقس دافئ نهارا، بارد ليلا على جنوب سيناء .

بينما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد ومائل للدفء نهارا على جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا على كلاهما والرياح معتدلة.

وبالنسبة لفرص سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية على بعض المناطق، بينما الرياح شمالية رطبة على سيناء تدعم استمرار فرص تكون السحب يصاحبها سقوط الامطار على مناطق متفرقة تكون متفاوتة الشدة ،بالإضافة إلى شبورة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

- حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة المتوقعة على جميع محافظات مصر -