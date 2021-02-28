شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان الاحد حملاتها اليومية لضبط الأسواق، والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتمكنت من ضبط 30 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات، بحسب بيان صحفي، عن ضبط 7 قضايا مخالفات مخابز بلدي، و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي، و3 قضية استخدام أسطوانات في الغرض المخصص لها، و8 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.