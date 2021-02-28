شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 51% من مستهدف حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، الإجتماع المسائي لليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الاول من الحملة، بحضور الدكتور «مصطفي ابو المجد» مدير ادارة الطب الوقائي، ومشرفي الوزارة والمديرية والادارات.

وأسفرت مجهودات مديرية الشؤون الصحية باسوان ،خلال فاعليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، عن تطعيم 131 الف و401 طفل بواقع 51 % من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألف و219 طفل .

وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد وحتى الأربعاء 3 مارس الجاري.

وفي السياق ذاته تفقد وكيل وازرة الصحة باسوان، يرافقه مدير ادارة الطب الوقائي، واحمد عاطف مراقب الاول التطعيمات بالمديرية، حيث تم المرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة في المركز الطبي ومكتب صحة أول بمدينة اسوان، بالإضافة لتفقد سير العمل مع الفرق المتحركة في عدد من الشوارع .

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض .