شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تشوينات طوب على أرض زراعية بقرية البعيرات غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت حملات المرور اليومية، من رصد تشوينات طوب لبن وتشوينات لزوم تصنيع الطوب بقرية البعيرات وتمت الازالة الفورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وشارك فى الحملة كلا من نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومندوب الادارة الزراعية، والادارة الهندسية.