شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تشوينات طوب على أرض زراعية بقرية البعيرات غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كلف العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه ونائبا رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد اى تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمكنت حملات المرور اليومية، من رصد تشوينات طوب لبن وتشوينات لزوم تصنيع الطوب بقرية البعيرات وتمت الازالة الفورية واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.
وشارك فى الحملة كلا من نائب رئيس المدينة، ورئيس القرية، ومندوب الادارة الزراعية، والادارة الهندسية.
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