شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: توصيل المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اللجنة الوزارية التي اجتمعت اليوم نتج اتخذت قرارات مهمة استجابة للشارع المصري من خلال تأجيل تطبيق التعديلات الجديدة لآخر ديسمبر لحين الانتهاء من دراسة التعديلات.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة «القاهرة والناس»، أنه تم الفصل بين تسجيل العقارات ودفع ضريبة التصرفات العقارية، حيث إن أي مشتر لعقار لن يُطلب منه سداد ضريبة التصرفات العقارية، والأمر أصبح منوطا بوزارة المالية، التي ستقوم بتحصيل الضريبة.

وأوضح أنه تم الفصل بين تسجيل العقار وإدخال المرافق، متابعًا: «إيصال المرافق لا يحتاج وثيقة تسجيل العقار»، مؤكدًا أنه تم الاستجابة لـ90% من مطالب المواطنين.