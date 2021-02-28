شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سيدي سالم» الأولى في التطعيم ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بلغت نسبة التغطية من التطعيم في حملة التطعيم ضد شلل الاطفال في اليوم الأول بمحافظة كفرالشيخ 63.8%، وعقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة اليوم إجتماعا بعد الاانتهاء من اليوم الأول للحملة لمناقشة ما دار خلال اليوم وتذليل أي صعوبات ومعوقات.

وبدأت فرق العمل نشاطها سواء فرق ثابتة بالواحدات أو فرق متحركة من شقة لشقة حيث بلغ المستهدف 543782 طفل من عمر يوم لعمر خمس سنوات وبلغت نسبة التغطية 63،8%من المستهدف.

وتصدرت إدارة سيدى سالم المركز الأول بنسبة 72.8%تلاها ادارة مطوبس 65.7%وإحتلت إدارة بيلا المركز الثالث بنسبه .65.4%والمركز الرابع إدارة الحامول 65.2%.

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال

التطعيم ضد شلل الاطفال