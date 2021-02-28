شكرا لقرائتكم خبر عن جدل في جلسة «النواب» بسبب تصدير البلازما.. و«زايد»: التصدير للمشتقات منتهية التصنيع فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أثارت مناقشة المادة الثانية عشرة من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما جدلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد، والتي تنصّ على أن لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، لغطا خلال مناقشتها.

عندما اعترض النائب أشرف رشادزعيم الاغلبية قائلا إن مسألة التصدير تثير الشكوك ويجب ايضاحها للرأي العام حتي لا يتم توصيف الأمر بأننا تجار للدم الذي نحصل عليه بدون مقابل من المتبرع، مطالبا بحصرها على المشتقات التي تستلزم عملية تصنيع، أو تعريف كلمة التصدير أو حذفها.

واقترح النائب محمود سامح النص على المادة كما هي مع اضافة فقرة «بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها» بعد كلمة التصدير الواردة في المادة.

وعلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قائلة إن التصدير يقصد به تصدير مشتقات البلازما منتهية التصنيع، حال وجود فائض لدينا، وكلمة «تسفير» تعني انتاج مشتقات الدم خارج البلاد وذلك لفترة مؤقتة.

وأضافت أن هذه عملية تجارية ولو لم تكن هناك دول تسمح بالتصدير لما حصلنا على لقاحات ومشتقات بلازما.

كما أشار المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أنه منصوص في المادة أن هذا الأمر يتم وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وانتهت المناقشات إلى تعديل صياغة المادة باضافة جملة «تصدير مشتقات بلازما الدم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي».