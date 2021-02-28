شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 35 حالة إشغال طريق في حملة على شوارع وسط الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى وسط الإسكندرية، اليوم الأحد، حملتين لإزالة الإشغالات والتعديات من شوارع الحى، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الإشغالات والتعديات بنطاق احياء الثغر لإعادة الانضباط إلى الشوارع.

من جانبه قال اللواء علاء يوسف رئيس حى وسط الإسكندرية، أنه تم الدفع بحملتين، حيث توجهت الحملة الاولى إلى شوارع: السلطان حسين ،صفية زغلول،الغرفة التجارية ،الشهداء ،كلية الطب، المينا الشرقية ،طريق الجيش، سويتر ،عمر لطفي ،وبور سعيد. فيما توجهت الحملة الثانية إلى شوارع: ،محرم بك ،الرصافة ،جرين ،منشا والاسكندراني، وتم خلالهما رفع عدد ٣٥ حالة إشغال متنوع.

وأوضح رئيس حى وسط ان الحملات تاتى في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين ،و فتح الشوارع والارصفة أمام المارة،وجاري المتابعة ،ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.