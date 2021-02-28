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ندب مدير متحف الإسكندرية القومي مديرًا عامًا للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا وزاريا حمل رقم 37 لسنة 2021، بندب الدكتور باسم ابراهيم ابراهيم محمد، مفتش اثار مصرية أول بالمجلس الأعلى للآثار، للعمل في وظيفة مدير عام الادارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف في وزارة السياحة والآثار.

وشغل «إبراهيم»، منصب مدير إدارة المناطق المتحفية بالإدارة المركزية للآثار الغارقة، وحاليا يعمل في وظيفة مدير متحف الاسكندرية القومى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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