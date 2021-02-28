شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غضب على فيسبوك.. من المصري الذي يحب إسرائيل ويتمنى زيارتها؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت صفحة إسرائيل تتكلم بالعربية، منشورًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عبارة عن صورة لمجموعة من الأطفال، شكلوا نجمة داوود، وادعت الصفحة أنهم مصريون.

وقالت الصفحة في البوست: «عمر من مصر أرسل إلينا هذه الصورة الجميلة وفيها نجمة داوود، من أهم رموز الشعب اليهودي، يجسدها أطفال.. وكتب عمر «نحبكم للغاية ونتمنى زيارة تل أبيب»، شكرًا عمر ????????????????».

وشهدت التعليقات موجة من السخرية والرفض للصورة، وقال البعض إن الأطفال ليسوا مصريين.