وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير «مشرفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير «مشرفة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير تهدف إلى دعم صغار المبدعين والموهوبين في الشعر والغناء والثقافة، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.
وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن مصر مليئة بالمبدعين، وحصول الطفل من سن 5 سنوات إلى 18 سنة على جائزة هي سابقة لم تحدث من قبل.
وقالت «إيناس»، إن رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف ودعم كبير لنا، منوهة أنها أعلنت اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بجائزة المبدع الصغير.
وأوضحت الوزيرة، أن جائزة المبدع الصغير هدفها بناء جيل مفكر متطور، وتمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة، منوهة أن أفرع الجائزة تتنوع كل عام، وتشمل تخصصات معينة لا يوجد مثلها في العالم، مؤكدة أن التضامن والدولة ترعاها، لذا تعد الوحيدة من نوعها في القارة الإفريقية والوطن العربي.
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