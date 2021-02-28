شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير «مشرفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن جائزة المبدع الصغير تهدف إلى دعم صغار المبدعين والموهوبين في الشعر والغناء والثقافة، مشيرة إلى أن قيمة الجائزة 40 ألف جنيه مصري.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن مصر مليئة بالمبدعين، وحصول الطفل من سن 5 سنوات إلى 18 سنة على جائزة هي سابقة لم تحدث من قبل.

وقالت «إيناس»، إن رعاية السيدة انتصار السيسي لجائزة المبدع الصغير شيء مشرف ودعم كبير لنا، منوهة أنها أعلنت اليوم عن كافة التفاصيل المتعلقة بجائزة المبدع الصغير.

وأوضحت الوزيرة، أن جائزة المبدع الصغير هدفها بناء جيل مفكر متطور، وتمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة، منوهة أن أفرع الجائزة تتنوع كل عام، وتشمل تخصصات معينة لا يوجد مثلها في العالم، مؤكدة أن التضامن والدولة ترعاها، لذا تعد الوحيدة من نوعها في القارة الإفريقية والوطن العربي.