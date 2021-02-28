شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز بإزالة عدد ٢ حالة مخالفة بناء تم رصدها اليوم وتم التعامل معهم وفقا للقانون.

وتمكنت الحملة من إزالة تعديات بقرية المساوية على مساحة ٨٠م عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض دون سند من القانون.

كما تم إزالة حالة ثانية بناحية ترعة ناصر على مساحة ١٠٠م عبارة عن تعدي بالبناء على ارض زراعية بدون سند من القانون، وتم إزالة الاعمال وتم تحرير محضر بالواقعة.

وذلك في إطار تعليمات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز بالمتابعة المستمرة لكافة الخدمات والتصدي لمخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.