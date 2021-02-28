شكرا لقرائتكم خبر عن «مش هدخل الامتحان وهعمل محضر».. وزير التعليم يعلق على رسالة طالب «مش مذاكر جغرافيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقطة مصورة لأحد طلاب الصف الأول الثانوي يحاول البحث على طريقة للنجاح دون مذاكرة.

وعلق وزير التعليم على تصرفات الطالب قائلا: «لا تعليق. لمحة من الواقع الآخر خارج الوزارة».

وقال الطالب في منشور له عبر جروب «أولي ثانوي دفعة 2021»: «يا جماعة أنا مش مذاكر جغرافيا مش عارف أذاكرها ينفع مدخلش الامتحان وأعمل محضر زي النهارده واعتبر ناجح. من غير تريقة لو سمحتوا. أنا قصدي أروح أحضر بس مفتحش الامتحان».

شوقي يعلق علي طالب :" ينفع مدخلش الامتحان وأنجح؟..مش مذاكر جغرافيا"