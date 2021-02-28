شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر تشريعية النواب يكشف التعديلات المقترحة على قانون الشهر العقاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب على بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تأجيل تعديلات قانون الشهر العقاري، على أن يتم مناقشة التفاصيل في جلسة غد الإثنين، وأن أبرز تعديلين تأجيل العمل بالقانون، وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق عن القانون، وتم حذف فقرة المرافق بالكامل، ليعود العمل بما كان من قبل.

وتابع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان يعمل من أجل المواطن طالما مطالبه مشروعة، وتحقق مصالحه، وأن اللجنة التشريعية ستعرض مجمل التعديلات على الجلسة العامة.

وأضاف أنه بخصوص ضريبة التصرفات العقارية، سيتم التعديل بخفض النسبة إلى 1%، حال بيع العقار للمرة الثانية في عام واحد على أن يتم الإبقاء على 2.5 % كما هي، دون إلزام من يطلب التسجيل بدفعها.