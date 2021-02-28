شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري ينتفض: لو لم نحترم الرأي العام «البلد هتضيع».. ويجب فرملة الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب مصطفى بكري إن القيادة السياسية اتخذت قرارًا بتأجيل قانون الشهر العقاري في الوقت المناسب.

وأضاف بكري خلال اجتماع اللجنة التشريعية الأحد: «من يتصورون أن القانون يصدر بدون رد فعل فهم واهمون، فجميعنا شاهد الرأي العام على السوشيال ميديا، ولو لم نحترم الرأي العام البلد هتضيع».

وتابع: «نحن مقبلون على فتح ملفات شائكة لم يجرؤ أحد على فتحها من قبل، فقانون اشتراطات البناء هيعمل صدمة للناس، وأيضًا العلاقة بين المالك والمستأجر، سيحدث صدمة في الشارع، البلد مش مستحملة، والأحوال الشخصية سيحدث مشكلة وأنا أحذر من هذا الأمر من الآن».

ووجه حديثه للحكومة قائلا: «انزلوا شوفوا الرأي العام في الشارع، لأن النواب هما اللي هيشيلوا في النهاية، ويجب أن نفرمل الحكومة شوية ويكون عندها حس سياسي، ويجب أن نفرمل القوانين التي ستُعرض علينا الفترة المقبلة مش مهم ناخد سنتين ولا أكثر في الدراسة، المهم إرضاء الشارع».

وتابع مصطفى بكري: حوالينا بلاوي، بايدن مش سايب السعودية وهيشتغلنا إحنا بعد كده.