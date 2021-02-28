شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين نقابة الإعلاميين وجامعة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، بروتوكول تعاون يشتمل على كافة الأنشطه العلمية والبحثية والتدريبة بغية تحقيق عدة اهداف بين الطرفيين فى مجالات الاعلام والانتاج والتوزيع التليفزيونى الإلكترونى وتبادل الخبرات إلى جانب الاستفادة من الامكانيات البشرية بينهم .

وبموجب هذا البروتوكول تقدم جامعة المستقبل تخفيضات مادية لأبناء أعضاء نقابة الإعلاميين للدراسة فى الجامعة بقسم الإعلام السياسي والاستعانه بالخبرات الإعلامية والتى تحددها النقابة لادارة القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بالجامعة والمرخص بها .

الجدير بالذكر أن نقابة الاعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده تهتم بالادارة العلمية والاستعانة ببيوت الخبرة فى البحث العلمى المتمثلة فى الجامعات المصرية الرسمية والخاصة.

وفى ذات الوقت تقدم النقابة كل خبرتها وأمكانيتها للمساعدة الاعلامية لكل المؤسسات التى ترغب فى التعاون مع نقابة الإعلاميين.