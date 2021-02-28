شكرا لقرائتكم خبر عن طالب بالأزهر يشكر إدارة الجامعة لتوفير لجنة بالمستشفى لامتحانه بعد اجراء عملية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحد الطلاب بجامعة الأزهر، على توجيه الشكر لإدارة الجامعة بعدما وفروا له فرصة الإمتحان بالمستشفى، الذى يمكث بها بعد إجراءه عملية جراحية أمس، حيث روى حكايته عبر فيديو نشره الحساب الرسمى للمركز الإعلامى بالجامعة عبر فيس بوك.



طالب جامعة الأزهر

وظهر فيه الطالب حسن رمضان، أثناء توجيهه رسالة شكر إلى إدارة جامعة الأزهر، وإلي الإدارة الطبية ومستشفى الطلبة الجامعى، وتمكينه من أداء الامتحان اليوم في لجنة خاصة بالمستشفى، مؤكداً أنه اصطدم أمس بخبر ضرورة إجراء عملية "الزايدة" من قبل الأطباء.



طالب جامعة الأزهر اثناء الامتحان فى المستشفى

وهو الأمر الذى جعله يرغب فى كتابة إقرار لعدم تضييع الامتحان عليه، إلا أن إدارة الجامعة وفور علمها رفضت طلبه، ومنحته فرصة الامتحان بعد تعافيه من العملية الجراحية بتوفير لجنة خاصة صباح اليوم التالى للعملية داخل المستشفى.

وقال خلال الفيديو: "امبارح تعبت فجأة والإدارة الطبية فى المستشفى بلغتنى بعد التحاليل بضرورة عمل عملية جراحية بسرعة، ولكن فضلت عدم إجراء العملية بسبب الامتحان، وبلغتهم إنى ها أكتب إقرار على نفسى بإنى المسئول عن أى حاجة تحصل ليا، ولكن الإدارة رفضت تماماً، ووفروا لى الامتحان فى المستشفى".

وكانت جامعة الأزهر، نفت ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا من وفاة طلاب بجامعة الأزهر اليوم، حيث أوضحت الجامعة أنه لا أساس لهذه الشائعات، مشيرة إلى أن هناك أحد الطلاب اشتكى من مغص بالبطن وعلى الفور قام الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، بتوقيع الكشف الطبى عليه، وأجريت عملية جراحية له، وهو الآن فى حالة جيدة، وتم عقد لجنة امتحان خاصة به اليوم.