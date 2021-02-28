النيابة تطلب التحريات في وفاة مسن إثر مشاجرة مع نجل شقيقته بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بالجيزة تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة وفاة مسن إثر مشاجرة مع نجل شقيقته بالعجوزة.

كان اللواء أيمن الجيار مساعد مدير أمن الجيزة لفرقة الوسط، تلقى إشارة من مأمور قسم شرطة العجوزة بوفاة مُسن؛ إثر مشاجرة بينه وبين نجل شقيقته.

تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، توصلت إلى أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين حارس عقار في الستينات، ونجل شقيقته الأربعيني؛ بسبب خلاف على الميراث، انتهت بوفاة الأول؛ نتيجة إصابته بأزمة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الدقي، ومعاونه الرائد أحمد فاروق من ضبط المتهم.