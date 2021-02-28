"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الموالح خلال شهر مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

أولًا: أهم العمليات:

1- المحافظة على انتظام الري خلال موسم التزهير

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر

5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى

6- لزيادة العقد خاصة في البرتقال أبو سرة.. بعد حدوث التزهير الكامل يمكن الرش بمركب برلكس بمعدل 1 قرص - 1.5 قرص (10-15 جزء في المليون) الرش على هيئة رزاز.

ثانيًا: التسميد

1- تسميد أشجار الموالح التي تروى بالتنقيط للفدان.

الرية الأولى: 2ك سلفات نشادر + (1ك سلفات حديد + 2ك سلفات زنك +1/2ك سلفات ماغنسيوم+ 1ك سلفات منجنيز).

الرية الثانية: 2ك سماد مركب 19 -19-19 بتبادل مع 2ك نترات كالسيوم ( اسبوع و أسبوع)

الرية الثالثة: 2ك سلفات بوتاسيوم + 2 لترحامض فوسفوريك

ب- الرش الورقي:

يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار، ويكرر ويتم كما يأتي:

300 جم حديد + 300 جم زنك مخلبي + 300جم منجنيز مخلبي + 150جم سلفات نحاس + 100جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء

ثالثًا- برنامج الري:

الاستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).

عمر الشجرة بالسنوات 1-2 42 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 28 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 48 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 56 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 64 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 72 لتر/شجرة