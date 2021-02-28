شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف مهام مندوب التعاقد بشركة الغاز في بيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، السعيد مبروك محمد، مندوب شركة الغاز للتعاقدات.

وقال رئيس مدينة بيلا للمصري اليوم أنه تم الاتفاق على عودة مهام مندوب التعاقد إلى المدينة بشكل يومي ومستمر وذلك نزولا على رغبة أهالى مركز ومدينة بيلا.

وتم الاتفاق على آليات العمل ومواعيد التقدم والمقار التي يزورها المواطن للحصول على التعاقد، وهى يوميا بمقر (مشروعك) بميدان التحرير ومواعيد التقدم هي من الساعة 9 صباحا إلى 2 بعد الظهر ويتم بعدها انتقال المندوب من 4 إلى 7 بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا (مجلس المدينة) وهذه المواعيد يوميا ما عدا الجمعة اما بالنسبة ليوم السبت سوف يكون التعاقد منذ الصباح إلى مساء السبت بديوان عام الوحدة.

وافاد مسؤول التعاقد بالشركة انه سوف يتم فتح باب التعاقد مع القطاع رقم 2 والذي يشمل العديد من المناطق اشهرها (حي رخا_بريد رخا_شارع الأهرام_والشوارع المجاورة لديوان عام الوحدة ببيلا).

كما اكد على من يرغب في التعاقد اصطحاب رقم الغاز المدون على الوحدة السكنية ضمن الاوراق المقدمه للتعاقد.

ومن جانبه اعطى إسماعيل توصيات إلى مسؤول التعاقد للتعامل مع اهالى المركز والمدينة بطريقة سلسة وانه سوف يقوم قدر امكانياته بتذليل المعوقات التي تواجههم.