شكرا لقرائتكم خبر عن أعادا 392 ألف جنيه لمريض.. «تضامن الغربية» تكرم مسعفًا وسائقًا لأمانتهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الغربية، المسعف بكير فودة والسائق محمد عبدالمجيد بمرفق إسعاف الغربية، بعد إعادتهما مبلغ 392 ألف جنيه لأحد المواطنين، بعد عثورهم على المبلغ في حادث بمدينة طنطا، أثناء نقل المصاب للمستشفى.

وقامت وكيل وزارة التضامن بتقديم دروع ومكافأة 5 آلاف جنيه لكل من المسعف والسائق لأمانتهما في الحفاظ على المبلغ المالي وتسليمه لأصحابه والتعامل مع الموقف بشكل سريع، بعد نقل المصاب للمستشفى.