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أحمد موسى يصفق للحكومة على الهواء (فيديو)

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامجه على قناة صدى البلد بالتصفيق للحكومة، التي استجابت لمطالب المواطنين بتنأجيل تنفيذ التسجيل العقاري.

وقال الإعلامي أحمد موسى إنه وعد وعد بالتصفيق للحكومة على هواء برنامجه حال الاستجابة لمطلب تأجيل تنفيذ القانون.

وقال أحمد موسى خلال تقديم برنامجه على قناة «صدى البلد»، الأحد، إن الحكومة استجابت لتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري، وإعادة النظر في بعض مواده.

وناشد أحمد موسى المواطنين بالتسجيل خلال الأشهر التسعة المقبلة، وهو الموعد الذي تم منحه مهلة قبل تعديل القانون مجددًا وإزالة ما به من مشاكل.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على تعديل القانون وفصل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية عن الشهر العقاري.

ووافقت الحكومة، الأحد، على تأجيل تنفيذ التسجيل العقاري إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل، تسهيلًا على المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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