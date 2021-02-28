شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: السيسي وجه بتسهيل حصول المواطنين المسجلين على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتسهيل عملية تناول المواطنين المسجلين للحصول على لقاح كورونا.

وقال «تاج الدين» في اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «دي إم سي» اليوم الأحد: «الرئيس السيسي وجه بتسهيل حصول المواطنين المسجلين على اللقاح وذلك بتسهيل أماكن حضارية للأفراد والأشخاص الذين يتلقون اللقاح حسب المتاح من كميات التطعيم».

وأضاف: «هناك توجيه بالانفتاح على كل الجهات المنتجة للقاحات لتوفير لمصر أكبر كمية متاحة منها، وهناك اللقاح الصيني ولقاح أسترازينكا الروسي سيكون متاحا قريبًا، وسيتم توفير كل ما هو متاح من اللقاحات والأدوية للعبور بهذه الأزمة، كما سيتم إبلاغ كل من سجل على الموقع المخصص للحصول على اللقاح بموعد ومكان الحصول عليه».