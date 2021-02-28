شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: «المبدع الصغير» جائزة مبتكرة لبناء جيل بفكر متطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن جائزة المبدع الصغير هدفها بناء جيل مفكر متطور، وتمثل قيمة كبيرة وفكرة مبتكرة.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية تبدأ في اكتشاف الأطفال أصحاب المواهب بشكل مبكر، لافتة إلى أن مصر بها مواهب في مجالات وتخصصات متعددة.

وأضافتأن أفرع الجائزة تتنوع كل عام، وتشمل تخصصات معينة لا يوجد مثلها في العالم، مؤكدة أن التضامن والدولة ترعاها، لذا تعد الوحيدة من نوعها في القارة الأفريقية والوطن العربي.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه يتم العمل على تخصيص الجائزة منذ عام ونصف العام، ووافق عليها رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، والبرلمان.

ولفتت إلى أن هناك طفلة تبلغ من العمر 4.5 سنة وقامت حتى الآن بتأليف كتابين، وتحفظ ثلاثة أرباع القرآن كما أنها تحفظ أبيات شعرية، وتألف نصوص شعرية، وموهوبة بشكل كبير.