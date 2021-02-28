شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم قراءة الفاتحة لكل متوفى على حدة أم يمكن إهداؤها للجميع؟ الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال: «هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟».

وقالت الإفتاء في ردها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه لا مانع شرعًا من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت؛ سواء كان ذلك لكل ميت على حِدَة، أو لعدة أموات مرة واحدة.

وتابعت دار الإفتاء المصرية في ردها على قراءة الفاتحة للميت، أن كل ما تم ذكره سابقا جائز، والثواب في الحالتين كامل غير منقوص.