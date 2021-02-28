شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة تعقيم وتطهير الأبنية الحكومية في دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت إشراف رئاسة مركز ومدينة دسوق، شهدت مدارس مركز ومدينة دسوق لليوم الثانى على التوالى بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ووحدة الملاريا بدسوق، بإشراف المهندس عبده عبدالمحسن وفريق العمل معه أعمال الرش والتطهير، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تزامنا مع إقبال المواطنين على المراكز الطبيه للتطعيم لمرض شلل الأطفال، وحرصا على سلامة الجميع مترددين والفريق الطبي، بالإضافة إلى رش المصالح الحكومية والمساجد والشوارع المدينة والقرى بين ورديات أعمال النظافة الصباحية والمسائية، واستمرار العمل على رش وتطهير والتعقيم وذلك ضمن الإجراءات الوقائية الاحتزارية لمواجهة فيرس كورونا.

وقال أحمد عيسي، نائب رئيس المدينة، إن العمل مستمر تباعا على فترات مختلفة بكافة المناطق يوميا، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية وجارٍ المتابعة يومياً تباعاً.

تعقيم وتطهير

تعقيم وتطهير

تعقيم وتطهير

تعقيم وتطهير

تعقيم وتطهير