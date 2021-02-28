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شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 70% من أعمال إنشاء حمام السباحة بنادي قليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية أعمال إنشاء حمام السباحه بنادى قليوب الاجتماعى والذى تم انشاؤه بنظام الاستثمار B.o.t وبلغت نسبة التنفيذ 70٪.
كما تابعت أعمال رفع كفاءة وتطوير دورات المياة بمركز شباب قلما التابع لإدارة قليوب حيث تم الانتهاء من الأعمال وجارى إنهاء إجراءات التسليم الابتدائى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.
أعمال إنشاء حمام السباحة بنادي قليوب
أعمال إنشاء حمام السباحة بنادي قليوب
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
140,460
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وفيات
10,639