كما تابعت أعمال رفع كفاءة وتطوير دورات المياة بمركز شباب قلما التابع لإدارة قليوب حيث تم الانتهاء من الأعمال وجارى إنهاء إجراءات التسليم الابتدائى برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.

شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 70% من أعمال إنشاء حمام السباحة بنادي قليوب (صور) والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية