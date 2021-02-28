شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن : 3.8 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة ونطمح للوصول لـ 4 ملايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج تكافل وكرامة ، انطلق فى نهاية عام 2014 حيث مر بمراحل مختلفة، حتي وصل مع الضمان الاجتماعي لـ 3.8 مليون أسرة، ونطمح فى الوصول الى 4 ملايين أسرة ، مشيرة الى أن أزمة كورونا أضافت فئات جديدة للبرنامج منهم على سبيل المثال لا الحصر المرشدين السياحيين .

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن ، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسي بوزارة التضامن الاجتماعي والمستشار محمد القماري ، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ، وشادي عبدالله زلطة المستشار الإعلامي للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

وقال وزيرة التضامن ، إن الوزارة طرحت مجموعة من البرامج للتمكين الاقتصادى ، منها "برنامج فرصة" ، كما بدأت الوزارة فى التوسع فى برنامج الوحدات الانتاجية من أجل تنشيط حركة الانتاج الزراعي في الريف، كما نفذت الوزارة العديد من التدخلات خلال المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر برنامج سكن كريم وتنفيذ القوافل الطبية والبيطرية، الى جانب العناية الخاصة التى توليها الوزارة لملف الحضانات لحماية الأطفال .

وفيما يتعلق بالخدمات التى تقدمها الوزارة للأسرة المصرية ، قالت الدكتورة نفين القباج ، أن الوزارة تتوسع في تنفيذ برنامج " 2 كفاية" و"مودة" خاصة في الجامعات، كما تم افتتاح 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية، كما تتضمن الوحدة بنك ناصر الاجتماعي من أجل زيادة وعي الشباب والطلاب بالإدخار ، الى جانب تقديم برامج الحماية من مخاطر المخدرات .