شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: نساء الريف أولوية من خلال توفير قروض لهن عبر بنك ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن تعنى بالقضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء، مشيرة إلى أن الفتاة فى حال طلاقها من حقها أن تعود لدار الرعاية التى كانت بها، كما أن هناك 8 مراكز لاستضافة وتوجيه المرأة الخاصة بالمرأة التى تتعرض للعنف، حيث يتم تأهيلها نفسيا واجتماعيا لإعادة دمجها فى المجتمع مرة أخري.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وذلك برئاسة النائب طارق رضوان، وبحضور اللواء محمد درويش مستشار الاتصال السياسى بوزارة التضامن الاجتماعى والمستشار محمد القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى وشادى عبدالله زلطة المستشار الإعلامى للوزارة وأمينة طراف معاون وزيرة التضامن الاجتماعى للسياسات الاجتماعية.

وقالت القباج، إنه تم افتتاح أول دار إيواء ضحايا جريمة الاتجار بالبشر بمحافظة القليوبية وذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر.

واوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه يتم استهداف النساء فى الريف من خلال توفير الاقراض عبر بنك ناصر الاجتماعى، كما بدأت الوزارة فى تدريب النساء على الشمول المالى، بالإضافة إلى الاهتمام بالأسر المنتجة، منها معرض "ديارنا" للحرف اليدوية والذى اختتم فعالياته امس السبت، مشيرة إلى أن الوزارة تبحث عن فرص التسويق الخارجية خاصة فى الدول الأفريقية والعربية من أجل فتح أسواق جديدة للمرأة العاملة لتسويق منتجاتها.

وأشارت نيفين القباج، إلى أن هناك اهتماما كبيرا بتوليه الدولة للعمالة غير المنتظمة من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، وهناك تنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الامر مثل ما يحدث مع الصيادين لتوفير التأمين الصحى لهم، مشددة على أن السيد رئيس الجمهورية وجه بتوفير ملابس الصيد للصيادات لحمايتهن خلال عملهن فى الصيد.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة تنفذ برنامج وعى للتنمية المجتمعية ورسائله المتعددة التى تمثل قوى ناعمة، كما هناك اهتمام كبير بذوى الإعاقة والدعم الموجه لهم يقترب من 5 مليارات جنيه سنويا، كما هناك مراكز لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم خدمات متعددة، كما أطلقت الوزارة منظومة الاطراف الصناعية، كما تم إقرار الصندوق القومى للإعاقة ومتوقع أن يصل لميار أو اكثر وسيساهم فى حل مشكلة الإعاقة.