التجديد للدكتور محمد الطيب مساعدا لوزير التعليم العالى للشئون الفنية والتخطيط

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القاهرة - سامية سيد - تقرر تجديد تعيين الدكتور محمد محمود ناصر الطيب مساعدًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمى للشئون الفنية والتخطيط الاستراتيجي.

والدكتور محمد الطيب حصل على شهادة برنامج "القيادة للقرن الحادى والعشرين" من جامعة هارفارد الأمريكية، ودرجة الدكتوراه فى علاج الجذور بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، وزمالة فى العلاج بالليزر فى طب الأسنان جامعة آخن الألمانية.

وشغل الدكتور محمد الطيب العديد من المناصب، منها: أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعات الدولية والمؤسسات الجامعية، والقائم بعمل الأمين العام لمجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمدير التنفيذى للمنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى عامى 2019، 2020 والمتحدث الرسمى للوزارة عام 2020.

كما شغل الدكتور محمد الطيب عضوية عدة لجان فنية، منها: (اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو، اللجنة الوزارية للإشراف على مبادرة "صنايعية مصر" لتدريب الشباب فى الجامعات والكليات التكنولوجية والوزارات الأخرى، اللجنة المقررة لدراسة مقترح النماذج الاستثمارية لإنشاء جامعات أهلية بالأراضى المملوكة للجامعات الحكومية المصرية، واللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومكتب اليونسكو للعلوم فى الدول العربية، اللجنة التنظيمية المشتركة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاتحاد الإفريقي) هذا فضلًا عن مشاركته فى العديد من ورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الدولية حول التعليم العالى والبحث العلمي.