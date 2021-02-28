شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تنفى مزاعم وفاة طلاب.. وتؤكد: خضع لعملية وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت جامعة الأزهر ما يتم تداوله عبر صفحات السوشيال ميديا من وفاة طلاب بجامعة الأزهر اليوم.

وأوضحت الجامعة أنه لا أساس لهذه الشائعات، مشيرة إلى أن هناك أحد الطلاب اشتكى من مغص بالبطن وعلى الفور قام الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، بتوقيع الكشف الطبى عليه، وأجريت عملية جراحية له، وهو الآن فى حالة جيدة، وتم عقد لجنة امتحان خاصة به اليوم.

والحالة الثانية لطالب اشتباه كورونا، وتم توقيع الكشف الطبى عليه وتبين أنه سليم، والثالث قام الأطباء بتوقيع الكشف الطبى عليه ونقله إلى أحد مستشفيات جامعة الأزهر؛ لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وشددت الجامعة على ضرورة البعد عن الشائعات التى يتم بثها بين الحين والآخر، مؤكدة على أن امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، تسير فى هدوء تام ووسط متابعة لحظية من قيادات الجامعة كل فى موقعه، وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية فى سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا.