شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مجلس عمداء جامعة المنيا لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقد اليوم الأحد اجتماع لمجلس عمداء جامعة المنيا، برئاسة الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة؛ وذلك للتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها بالجامعة ومتابعة الموقف التنفيذي لخطتها الشاملة التي أعدتها لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة العشرين، فضلاً عن تعزيز الجهود والتكامل بين جميع قطاعات الجامعة المختلفة، والوقوف على آخر التطورات والاستعدادات لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من خلال آليات نمط التعليم الهجين، والذي من المقرر له أن يبدأ عقب انتهاء الامتحانات مباشرة.

وأكد الدكتور مصطفي عبدالنبي على أعضاء المجلس خلال الاجتماع، على المتابعة المستمرة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتعقيم والتطهير داخل الحرم الجامعي، مشدداً على حظر التجمعات وتكدس الطلاب سواء على بوابات الجامعة أو بالكليات، ومغادرة الطلاب الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم، وكذلك مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب طبقا للمسافات المقررة، وتواجد الأطقم الطبية بجميع اللجان داخل الكليات وعلي البوابات الرئيسية لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.