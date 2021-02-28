شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بورسعيد يسلم شهادات اجتياز برنامج تدريب التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد بتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية في التحول الرقمي وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة بورسعيد لتنفيذ البرنامج التدريبى لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتنمية وبناء القدرات الرقمية تحقيقا للتميز الرقمى والمؤسسى. وذلك بحضور المهندسة شيماء جودة مدير الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمتابعة برامج الدورات التدريبية لتأهيل العاملين بالقطاع الحكومى وتطوير مستوى الأداء.

يذكر أنه تم عمل دورات تدريبية للعاملين بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى والإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ في مجال التحول الرقمى وأساسيات البرمجة، وقد قام السكرتير العام بتسليم عدد من الشهادات للمتدربين بالدورة.