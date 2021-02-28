شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية والتعليم» تجهز معرض لإقامة معرض لمنتجاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اجتماعا بشأن مناقشة التجهيزات التحضيرية لإقامة المعرض التسويقى لمنتجات التربية والتعليم.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة مشاركة كافة التوجيهات التخصصية والفنية في المعرض لتوفير المنتجات المختلفة وتسويقها بأسعار تنافسية لصالح المجتمع كنوع من المشاركة المجتمعية لتلبية احتياجات المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.

وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بضرورة مشاركة الطلاب في التصنيع والإنتاج بمساعدة المعلمين والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم.. مع استخدام أفكار حديثة غير تقليدية، ومن بينها المنتجات الطبية كالكمامات وغيرها من مستلزمات كورونا.. إلى جانب إبراز الشخصية السيناوية في هذة المنتجات كنوع من التميز.

حضر الاجتماع كل من: حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية وممثلى إدارات التعليم المجتمعى والمدرسة المنتجه والمشاركة المجتمعية.. إلى جانب توجيهات: الإقتصاد المنزلى والتربية الزراعيه والتربية الفنية والمجال الصناعى بالمديرية.