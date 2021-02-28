شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات في جامعة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بجامعة أسوان وبإشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان، انه بدأت فاعليات الدورة الثانية تحت عنوان «الإرشاد النفسي والتواصل الاجتماعي» وتعقد الدورة الثانية لمدة ثلاثة أيام والتي تأتي في إطار برتوكول التعاون بين الطرفين وذلك لتصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستنير.

وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان صفات الامام والخطيب وتناول الدكتور مدحت الطاف عباس رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ما يجب أن يتحلى به الخطيب والإمام والوعاظ من معرفة بعلوم القرأن الكريم وبالحديث النبوي الشريف والسنة المطهرة وأهميتها في إدارة الحوار والإقناع وأهمية الثبات الانفعالي والحلم وسعة الصدر وقوة الملاحظة وفصاحة اللسان وأهمية الحفاظ على أخلاق الخطيب والقدوة الحسنة لانه يمثل الإمام قدوة المجتمع.

وشدد على حسن المظهر والصوت الحسن أثناء الحوار ،ثم تناول المرونة النفسية والعقلية وكيفية تحقيقها وتنميتها، ثم ناقش عوامل المرونة والتجديد في الشريعة الإسلامية.

واختتم اليوم بمناقشة محاضرة عن المناعة النفسية وخطوات تعزيزها لدى الخطيب والإمام والوعاظ.