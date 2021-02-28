شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد: نسعى لتسويق منتجات ورش العباسية عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد ان ورش العباسية الإنتاجية، قامت باستحداث برامج جديدة على ماكينات CNC التي تستخدم في انتاج مفاتيح تحاويل هندسة السكة لعمل مفاتيح الخط الأول لمترو الأنفاق 1/ 8 & 1/ 10 مترو ومفاتيح الخط الثاني 1/ 6 ومفتاح سامسونج لخط المناشى ( بنظام الهندسة العكسية بمعرفة مهندسي الورشة.

وقال خلال جولته التفقدية للورشة اليوم ان الهيئة تسعي حاليًا لتسويق منتجات الورشة عالميا حيث ان نسبه الخطأ بها 0.01 مم وممكن برمجه الماكينة لتلبية احتياجات السوق العالمية بعد توافر الرسومات الهندسية.

واكد رسلان على تأهيل العنصر البشري، من خلال تغيير الفكر السائد لديهم واستبداله بفكر جديد قائم على الربحية ما يستدعي تعظيم الإيرادات والعمل على تخفيض المصروفات من خلال الاكتفاء ذاتيًا بما يمكن توفيره داخليًا من معدات ومهمات بمعرفة ورش الهيئة الإنتاجية ومنهم ورش العباسية، وعليه كان توجيه رئيس الهيئة بعمل دراسات الجدوى اللازمة لبحث مدى الاستفادة من إنتاج الورشة لتقاطعات المنجنيز.