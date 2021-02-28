شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفي الصالحية الجديدة، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفي، والتأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ، ومتابعة التدريب للهيئة التمريضية على الأجهزة الطبية بالقسم، وقام بمناظرة سجل الترددات على المستشفي، والتأكد من تسجيل كافة البيانات الخاصة بالمرضي، وفقاً لمعايير الجودة، وشدد على إتباع كافة سياسات مكافحة العدوي بالمستشفي

وفي نهاية الزيارة ناقش وكيل الوزارة مع الإدارة الجديدة للمستشفي خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وبحث أية معوقات تؤثر على سير العمل، موجها إدارة المستشفي بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتفعيل قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل القسم الاقتصادي، والانتهاء من أي قوائم إنتظار خاصة بالعمليات الجراحية للمرضي بالمستشفي.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة بزيارة لجهاز مدينة الصالحية الجديدة، وتم عقد إجتماع مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ومجلس أمناء مدينة الصالحية، تم خلاله استعراض الوضع الصحي الحالي، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفي، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بها، وتعزيز سبل التعاون بين جهاز المدينة والمديرية، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمدينة الصالحية الجديدة، والأماكن المحيطة بها.