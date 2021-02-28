شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 721 ألف و160 طفلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن بدء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ساتستمر على مدار أربعة أيام، وتستهدف حوالي721160 ألف طفل للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وتفقد المحافظ مركز طبي الدكتور مشالي، للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسر من رواد المركز على مدي التسهيلات المقدمة لهم.

أوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في جميع مدن ومراكز وقري المحافظه، حيث يتم التطعيم من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى، وبجوار المساجد والكنائس وفى الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

ومن جانبها قالت الدكتورة امانى الحبشى مدير ادارة الامراض المعدية بانه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وانه سوف يتم تطعيم ما يقرب من 721160 طفل في الفئة العمرية من عمر يوم حتى 5 سنوات وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة بالريف والمدن.