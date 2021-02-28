شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسوان يشهد فاعليات المائدة المستديرة لمناقشة مستجدات سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفتتح الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، الجلسة النقاشية مع مجتمع الأعمال بالمحافظة لمناقشة مستجدات سوق العمل بأسوان وذلك بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والتي ينظمها المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD بجامعة أسوان تحت عنوان «مائدة مستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة لمناقشة تأثير جائحة كورونا العالمية على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة».

ورحب الدكتور أحمد غلاب خلال اللقاء بالحضور من ممثلي قطاعات التعليم والصحة والمقاولات والإنشاءات وقطاع التعدين والأعمال إلى جانب الشركات التجارية ومشروعات ريادة الاعمال بالمحافظة.

وأضاف رئيس جامعة أسوان: ان جامعة أسوان لا تنفصل عن المجتمع والبيئة المحيطة بها وأيضا مجتمع الأعمال بقطاعاته المختلفة التي تعمل جاهدة على خدمتة بالتواصل الدائم لربط الجامعة بإحتياجات سوق العمل.

وقال إن المائدة المستديرة ناقشت المستجدات بسوق العمل نتيجة لأزمة كورونا العالمية وتأثيرها على متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد ونحاول أن نخدم طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين.

وأضاف المهندس عمرو توفيق ممثل احدي الشركات نعتز بهذه اللقاءات ونجدها ذات قيمة عالية ونسعد بأن الجامعة تعمل على دراسة واقع سوق العمل خاصة في ظل تغيرات عالمية كبيرة.

وشهد اللقاء حوارا مفتوحا حول إمكانية الاستفادة من الخريجين المؤهلين.

وأشار الدكتور أحمد غلاب إلى أهمية دعم مشروع «المراكز الجامعية للتطوير المهني» الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدي أهمية اللقاءات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفة لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل ورفع كفاءة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.