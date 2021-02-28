شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجري الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة متابعة لسير امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الثاني الثانوي، ورافق نائب المحافظ خلال جولته، المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والعقيد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبدالسلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

و اطمأن نائب المحافظ خلال جولته، التي أجريت لعدد من لجان مركز ومدينة المنيا، على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.

وشملت الجولة مدرسة المنيا الثانوية بنات، ومدرسة الاتحاد الثانوية بنين، حيث تابع المسؤولون مدى التزام اللجان بكافة الإجراءات، لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات أو تكدس أمام اللجان.

ووجه نائب المحافظ مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، بالتواجد المستمر خلال مدة الامتحانات، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني، وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

وكان المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قد سبق وأعلن جاهزية المدارس لاستقبال 27 ألف و582 طالب وطالبة، بالصف الثاني الثانوي، لأداء امتحان اللغة العربية والجبر والتفاضل والتكامل وحساب المثلثات على مرحلتين .

وأكد «الرشيدي» أن محافظة المنيا، من المحافظات التي بدأ بها الامتحانات مبكرا، الساعة التاسعة صباحا، ويمكن للطلاب الدخول على منصة الامتحانات.

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي

جولة لنائب محافظ المنيا للإطمئنان علي طلاب الصف الثاني الثانوي