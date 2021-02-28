شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثاني بكليتي العلوم والتربية النوعية بالحرم الجامعى القديم.

وأوضح رئيس الجامعة - خلال الجولة - أنه يتم العمل على تذليل المعوقات التى قد تطرأ على سير الإمتحانات بشكل فوري، مضيفاً أن الإمتحانات تتم بتطبيق كافة التدابير الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على ضرورة وجود أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب، مع توافر الخدمات الطبية.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على سلامة الطلاب لذا تم تقليل أعداد الطلاب باللجان وتنظيم المقاعد بحيث يراعي تحقيق التباعد فيما بينها، كما تم التنبيه على ارتداء الكمامة الطبية بشكل إجباري لجميع الطلاب والمراقبين ورؤساء اللجان، كما راعت ضرورة التهوية الجيدة للجان وتوفير كافة سبل الراحة والأمان داخلها.

وقالت الدكتورة زينب الشريف، عميد كلية التربية النوعية، أن عدد الطلاب المؤديين للإمتحانات بلغ 779 طالب وطالبة، بإجمالي لجان 240 لجنة على فترتين صباحية من الساعة 9 حتى الساعة 11، ومسائية من 12 حتى 2 بمبنى مجمع المدرجات، وتستمر الإمتحانات في الفترة من 28 فبراير الحالي حتى 25 من مارس المقبل.

وقال الدكتور كمال سيد خليل، عميد كلية العلوم، أن 1707طالب وطالبة يؤدون أعمال الامتحانات بالكلية بإجمالي لجان 270 لجنة، والتي بدأت اليوم 28 فبراير وتستمر حتى 18 من مارس القادم، مضيفاً أن الإمتحانات تتم يومياً على فترتين، بمباني كلية العلوم الجديد، والقديم، ومدرجات كلية تجارة.